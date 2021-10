Turismo: anche Langhe Monferrato Roero al Ttg di Rimini

(ANSA) - ASTI, 16 OTT - L'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero ha partecipato al TTG Travel Experience di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo.

Due gli eventi che hanno visto protagonisti Langhe Monferrato Roero allo stand della Regione Piemonte: la conferenza dal titolo 'Il Piemonte in un bicchiere di vino' e l'incontro 'Il riconoscimento Unesco, un'opportunità per i territori'.

Il direttore dell'Ente turismo, Mauro Carbone, ha presentato gli eventi della destinazione enoturistica, ricordando l'avvicinarsi della sesta edizione del Forum Mondiale sul Turismo del Vino, che sarà ospitato tra meno di un anno tra le colline patrimonio dell'umanità per i paesaggi vitivinicoli.

Al Ttg di Rimini 2021 hanno preso parte circa 700 buyer provenienti da oltre 40 Paesi esteri (62% dall'Europa e 38% dai Paesi extra europei). (ANSA).