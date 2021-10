Torino: recuperati Belotti e Zaza per Napoli, 'sono pari'

(ANSA) - TORINO, 16 OTT - "Già dal campionato scorso hanno alzato il livello, con Spalletti hanno sempre vinto. Possono segnare in tutti i modi, servirà una partita al top e speriamo che vada bene": così il tecnico del Torino, Ivan Juric, alla vigilia della trasferta a Napoli.

Con Sanabria che deve ancora rientrare dal Sud America, in attacco i granata possono di nuovo contare sui recuperati Zaza e Belotti. "Questo è un problema, noi allenatori dobbiamo conviverci ma è difficile preparare le partite in questo modo - la riflessione dell'allenatore sul rientro tardivo del paraguayano dalla Nazionale -, ma possiamo contare su Simone e Andrea: partono alla pari dal punto di vista fisico e potranno cominciare a darci un buon contributo, penso che vedremo il vero Gallo dopo la prossima sosta". (ANSA).