Salone Libro: ressa al Lingotto, lunghe code alle porte

(ANSA) - TORINO, 16 OTT - È un vero assalto al Salone del Libro, con lunghe code alle porte, iniziate già un'ora prima dell'apertura. In fila, in modo ordinato, giovani e anziani, tutti muniti di Green pass e documento.

Tanti i nomi attesi nella terza giornata, con molti incontri che registrano il tutto esaurito. Previsti Alberto Angela, Carlo Verdone, Stefania Auci che è in cima alla classifica dei libri più venduti, Antonio Manzini, Marco Malvaldi, Maurizio De Giovanni, Max Pezzali, Cesare Cremonini, Alessandro Cattelan, Asia Argento, Zerocalcare, Domenico Starnone e, in collegamento on line, il profeta del Covid David Quammen, autore di Spillover. (ANSA).