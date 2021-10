No Green pass Torino, 'lunedì andremo al porto di Genova'

(ANSA) - TORINO, 16 OTT - Alcune centinaia di persone hanno sfilato oggi a Torino contro il Green Pass. È il 13esimo corteo organizzato nel capoluogo piemontese negli ultimi mesi.

Il serpentone è partito da piazza Castello, come ogni sabato, ha attraversato via Po, corso San Maurizio, piazza Vittorio Veneto ed è tornato al punto di partenza. "Sindacati terroristi", uno degli slogan più scanditi. Marco Liccione, portavoce del movimento La Variante Torinese, ha annunciato che da lunedì "molto di noi saranno a Genova per dare una mano nella protesta ai portuali". Un'altra manifestazione-presidio si svolgerà, ha detto Liccione, a Torino "perché la lotta non si ferma".

Non si sono registrate, durante il corteo, tensioni dopo quelle del pomeriggio in piazza Castello tra anarchici e militanti di Forza Nuova. (ANSA).