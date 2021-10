No Green pass a Torino, in piazza anche dirigente Fn Saija

(ANSA) - TORINO, 16 OTT - C'è anche Stefano Saija tra i No Green Pass che vogliono partire in corteo da piazza Castello a Torino questo pomeriggio. Il dirigente nazionale di Forza Nuova, indagato dalla Procura di Torino per apologia di fascismo e dalla Procura di Roma per istigazione a delinquere per un comunicato pubblicato dopo l'assalto alla Cgil della scorsa settimana in cui si affermava che "il livello dello scontro non si fermerà", ha raggiunto la manifestazione insieme ad alcuni militanti del gruppo di estrema destra.

Il fascicolo per apologia di fascismo è relativo a fatti accaduti quando Saija era dirigente cittadino di Forza Nuova e candidato europarlamentare e venne esposto uno striscione in corso Unità d'Italia dove si invitava a votare fascista. Al suo arrivo in piazza Castello, Saija si è a lungo intrattenuto con Marco Liccione, leader del movimento 'La Variante Torinese'.

