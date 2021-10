Juve: Allegri, Dybala è molto più indietro di Morata

(ANSA) - TORINO, 16 OTT - Alla vigilia della sfida contro la Roma, Massimiliano Allegri spiega la situazione degli infortunati in casa Juventus. "Dybala non ci sarà assolutamente, ma penso che in sette-dieci giorni sarà a disposizione - dice il tecnico bianconero - ed è molto più indietro rispetto a Morata, che probabilmente oggi si allenerà con il gruppo. Dobbiamo valutare i rischi per non vanificare tutto il lavoro dei medici e dei fisioterapisti, vediamo se sarà a disposizione", ha sottolineato. (ANSA).