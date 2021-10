Inaugurato monumento per 'Baleta', storico bar Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 16 OTT - Un monumento per 'Baleta', storico bar di Alessandria che, dal 1929 al 1991, è stato uno dei luoghi di intrattenimento più importanti del centro.

Scoperto oggi in vicolo dell'Erba davanti l'antico ingresso, è stato donato dalla famiglia Gemme, per anni titolare del locale.

Su progetto dell'architetto Gian Franco Tremolada di Monza, realizzato in metallo zincato dalla Fors di Barbata (Bergamo), riproduce in tridimensionale un disegno del 1970 di Gino Gemme ed è intitolato 'Baleta, 1929', con diretto riferimento alla 'pallina' (baleta) in dialetto alessandrino. Proprio 'Baleta' era il soprannome di Carlo Gemme - papà di Gino e fondatore del bar - per l'agilità che in gioventù aveva dimostrato come apprezzato ginnasta della società 'Forza e Coraggio'. Il locale, come ricordato dal monumento, è sempre stato noto per il gioco del biliardo, in cui Carlo Gemme eccelleva. (ANSA).