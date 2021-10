Cuneo: fiera del Marrone, 118 stand in piazza nel weekend

(ANSA) - CUNEO, 15 OTT - Inaugurata a Cuneo la 22esima edizione della Fiera nazionale del Marrone, la maggiore rassegna enogastronomica della città, dedicata alla castagna e che si conclude domenica. Il sindaco Federico Borgna ha parlato di "fiera della ripartenza, in una forma compressa ma attenta alla sicurezza" dopo l'annullamento dell'edizione 2020 per il Covid.

Fino a domenica in piazza Galimberti ci saranno 118 stand con il meglio della produzione agricola e artigianale del territorio. Ingresso gratuito, ma con obbligo di green pass. Tra gli eventi collaterali animazioni e spettacoli in piazza Virginio, un convegno scientifico sul castagno (venerdì 15 ottobre alle 15 in municipio) e domenica l'Adunata nazionale degli Uomini di mondo, la sfilata goliardica di chi, come Totò, "ha fatto il militare a Cuneo". Sempre domenica tutto il giorno mercato straordinario in corso Nizza e piazza Europa con altri 250 espositori: il centro sarà tutto chiuso al traffico. (ANSA).