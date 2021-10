Covid: in Piemonte 80% ricoverati non è vaccinato

(ANSA) - TORINO, 15 OTT - In Piemonte, l'80% dei pazienti Covid in terapia intensiva non è vaccinato.

In particolare, informa la Regione, dei 20 ricoveri attuali in terapia intensiva 16 riguardano pazienti non vaccinati, 8 uomini e 8 donne, mentre altri 4 sono pazienti vaccinati ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse, 2 uomini e 2 donne. Dei 177 ricoveri in terapia ordinaria i pazienti non vaccinati sono 93.

Sono 600 mila i piemontesi che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale, di cui 150mila over 60. Il dato, però, è in costante miglioramento se consideriamo che a fine settembre erano 100 mila in più e a metà agosto erano 250 mila in più.

Negli hub vaccinali del Piemonte si è registrato negli ultimi due giorni un incremento del 45,5% degli accessi diretti rispetto alle stesse giornate della settimana scorsa. (ANSA).