Ambiente: Solvay pianta 200 pioppi neri per assorbire C02

(ANSA) - ALESSANDRIA, 15 OTT - Collaborazione tra l'azienda Solvay' di Spinetta Marengo e l'Istituto Crea (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria) di Casale Monferrato, per la piantumazione di circa 200 alberi all'interno del sito alle porte di Alessandria. Si tratta di pioppo nero, specie arborea locale, minacciata di estinzione.

"Siamo orgogliosi di contribuire con un progetto che per noi ha un valore doppiamente simbolico - commenta Andrea Diotto, Spinetta Marengo Site Manager di Solvay - Da una parte, la capacità del pioppo nero di accumulare quantitativi importanti di CO2 ci ricorda il forte impegno del sito di Spinetta Marengo nel ridurre le emissioni; dall'altra la scelta di piantare una specie autoctona è in linea con l'impegno che Solvay ha preso per il ripristino di una situazione originale attraverso le numerose attività di bonifica portate avanti con eccellenti risultati". (ANSA).