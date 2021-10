Turismo enogastronomico, Piemonte primo in recensione online

(ANSA) - TORINO, 13 OTT - Alla Ttg (Tourism Travel Experience), una delle principali fiere del settore in corso a Rimini, il Piemonte ha vinto l'Oscar delle performance online per il turismo enogastronomico in Italia e il terzo posto per la reputazione complessiva online L'assegnazione dei riconoscimento alla 6/a edizione di Italia Destinazione Digitale, primo e unico premio nazionale dedicato alle destinazioni turistiche italiane che nell'ultimo anno hanno registrato le migliori performance online.

Ideato e condotto da The Data Appeal Company a partire dal 2016, il premio viene assegnato in base all'analisi dettagliata di miliardi di conversazioni online su ricettività, attrazioni e ristorazione, combinati con trend di settore, flussi, prenotazioni e prezzi di alberghi e voli aerei.

A ritirare i riconoscimenti sono stati Paola Casagrande, direttore della Regione Piemonte, e Beppe Carlevaris. presidente della Dmo VisitPiemonte-Regional Marketing and Promotion.

Ottime posizioni di Asti e delle Valli di Lanzo nelle classifiche delle aree interne e montane "Hanno vinto la qualità e il lavoro di squadra, elementi con cui il Piemonte ha costruito l'immagine che ci fa conoscere e apprezzare in tutto il mondo, ovvero quella della terra del buon vivere - commenta Carlevaris - La componente enogastronomica rappresenta una parte essenziale dell'esperienza turistica: le produzioni tipiche e la ristorazione di qualità sono elementi vitali del sistema di valorizzazione, in grado di aggregare attorno a sé tutti gli altri prodotti, dalla cultura all'outdoor, fino alla storia e alle tradizioni. Tutto questo abbinato al lavoro, alla passione, alla perseveranza degli operatori piemontesi è il mix vincente che ci fa guardare con ottimismo al prossimo futuro". (ANSA).