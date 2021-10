Salone Libro: Nobel Parisi presente con due contributi video

(ANSA) - TORINO, 13 OTT - La XXXIII edizione del Salone Internazionale del Libro si apre ufficialmente domani, giovedì 14 ottobre, quando la Sala Oro di Lingotto Fiere ospiterà l'inaugurazione istituzionale (alle 10:15) e la lectio di apertura di Chimamanda Ngozi Adichie (alle 12:30). Alla cerimonia inaugurale parteciperà anche il Premio Nobel Giorgio Parisi con un video messaggio.

Interverranno il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e il ministro della Cultura, Dario Franceschini, Silvio Viale, presidente dell'Associazione Torino, la Città del Libro, Giulio Biino, presidente della Fondazione Circolo dei lettori, Chiara Appendino, sindaca di Torino, Della Passerelli, fondatrice e direttrice editoriale di Sinnos editrice, Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, Sandra Ozzola, fondatrice delle Edizioni e/o; Benedetto Della Vedova, sottosegretario per gli Affari Esteri, Nicola Lagioia, direttore del Salone del Libro.

Alle 12:30, dopo la sanificazione degli spazi, la Sala Oro ospiterà la lectio inaugurale della scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, in collaborazione con Einaudi editore.

Giorgio Parisi introdurrà anche, con un altro video messaggio, la presentazione di Armando Massarenti e Antonietta Mira, autori de La pandemia dei dati. Ecco il vaccino (Mondadori) - di cui ha scritto la prefazione - in programma domani, giovedì 14 ottobre, alle 6:00 in Sala Ciano. (ANSA).