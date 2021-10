Ristorazione: Alciati apre nella maxi enoteca di Eataly

(ANSA) - TORINO, 13 OTT - Nuovo ristorante della famiglia Alciati, 'Giù da Guido', all'interno della Grande Enoteca da Eataly Lingotto, a Torino. La cucina di Ugo Alciati, chef 1 stella Michelin con Guido, il ristorante di famiglia aperto nel 1960 a Costlgliole (Asti) dai genitori Guido e Lidia e ora condotto insieme al fratello Piero in sala, negli spazi della Villa Reale a Serralunga d'Alba (Cuneo), 'incontra' le oltre 35.000 bottiglie ospitate nell'Enoteca di Eataly, la più grande a Torino, per dimensioni e assortimento.

Nella scelta delle materie prime, vengono premiati i produttori di prossimità virtuosi: i formaggi sono esclusivamente a latte crudo, le carni sono di razze rustiche locali e provenienti da allevamenti non intensivi attenti al benessere animale e le verdure sono solo di stagione. "Da sempre proponiamo una cucina piemontese legata alla stagionalità dei prodotti. Oggi più che mai vogliamo sostenere le produzioni locali e promuovere una gastronomia che tuteli la biodiversità, nel piatto come nel bicchiere", commenta Piero Alciati. Nella carta di 'Giù da Guido' non mancano anche alcuni dei piatti iconici della famiglia Alciati, come i Plin di Lidia, la mamma di Ugo e Piero, definita dal Los Angeles Times la "Agnolotti Queen", una vera e propria maestra del pizzicotto.

Il locale è aperto il giovedì dalle 19 alle 23, venerdì e sabato dalle 11 alle 23, domenica dalle 11 alle 20 (ANSA).