Da Torino 5mln per l'Eurovision, ultimo atto amministrazione

(ANSA) - TORINO, 13 OTT - Ha approvato una variazione di bilancio per lo svolgimento dell'Eurovision Song Contest 2022 l'ultimo Consiglio comunale dell'amministrazione pentastellata guidata da Chiara Appendino. La delibera, illustrata dall'assessore al Bilancio Sergio Rolando e approvata con 32 voti a favore e 2 astenuti, prevede lo stanziamento di un fondo di 5 milioni per un periodo limitato di tempo, derivante da recuperi di fondi del bilancio comunale, per garanzie bancarie richieste dalla Rai.

"Queste delibera - sottolinea la sindaca Chiara Appendino - è stata costruita nell'ottica di vivere un evento che sarà importantissimo, tutelando anche l'amministrazione. E io spero, e sono certa che sarà così, che chiunque sarà il sindaco lo sentirà suo perché il lavoro da fare inizia oggi. Sono sicura - aggiunge - che questo evento sarà curato e portato a termine nel miglior modo da chiunque sarà sindaco e credo che chiudere l'ultimo Consiglio di questa amministrazione con questo voto, che vede la convergenza sostanzialmente di tutti, sia un bel segnale nei confronti della città". (ANSA).