Social Housing, film racconta modello Compagnia di San Paolo

(ANSA) - TORINO, 12 OTT - Attraverso le parole di Anna Basile, che ha vissuto nella Residenza Temporanea Luoghi Comuni Porta Palazzo in un momento di difficoltà della sua vita, viene raccontato nel video http://www.bbc.com/storyworks/building-communities/a-home-to-rei magine-the-future un modello di social housing capace di dare alle persone nuove opportunità per immaginare il futuro. Il film descrive il progetto delle Residenze Temporanee Luoghi Comuni di Torino. È questa un'occasione per sottolineare il lavoro della Fondazione Compagnia di San Paolo nel promuovere l'abitare sociale e i progetti di rigenerazione urbana, partendo da un caso di studio d'impatto sul territorio.

Il film, realizzato per la Fondazione Compagnia di San Paolo, racconta di Anna, una giovane donna artigiana che produce ceramiche. A causa delle precarie condizioni di lavoro, che non le permettevano di affittare una casa in modo indipendente, ha vissuto più di un anno nel suo laboratorio. Vivere e lavorare nello stesso luogo le creava molti disagi, in quanto non c'era una netta separazione fisica e mentale tra il suo spazio di lavoro e la sua vita privata. Si è quindi rivolta alla Residenza Temporanea Luoghi Comuni Porta Palazzo per trovare una soluzione abitativa temporanea dove vivere e avere la possibilità di accogliere nuove opportunità e delle migliori condizioni di vita in autonomia.

La Fondazione Compagnia di San Paolo promuove da oltre 15 anni progetti di housing sociale e di rigenerazione urbana in cui le opportunità abitative sono garantite insieme ad attività volte a sostenere altre dimensioni della vita, come il lavoro, l'istruzione, la salute, le relazioni socia