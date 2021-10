Salone Libro: taxi Torino, libri a bordo e Woody Allen

(ANSA) - TORINO, 12 OTT - I tassisti torinesi si mobilitano come ambasciatori della lettura con l'iniziativa "Lecteur de Rue" da giovedì 14 a lunedì 18 ottobre, in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino. L'idea nasce dall'associazione Art in Taxi che organizza regolarmente flash mob o esposizioni itineranti a bordo delle auto bianche in città.

I "lettori di strada" inviteranno alla lettura passeggeri e colleghi con libri a bordo delle auto del servizio pubblico e una citazione di Woody Allen "Leggo per legittima difesa".

"Iniziative come questa ci aiutano a ricordare la nostra natura di servizio pubblico, nonché a stimolare lo spirito mutualistico fra i colleghi" spiega Alberto Aimone Cat, presidente della Cooperativa Taxi Torino. "Comunicare il nostro lavoro anche nelle sfaccettature più curiose ci permette di portare all'attenzione del pubblico la complessità della nostra realtà e i tanti volti ai 1.420 colleghi che la compongono". (ANSA).