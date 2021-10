Infiltrazioni criminali, intesa a Biella per contrastarle

(ANSA) - BIELLA, 12 OTT - Il prefetto di Biella, Franca Tancredi, e il presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Fabio Ravanelli, hanno firmato oggi un protocollo d'intesa per prevenire e contrastare le infiltrazioni criminali nell'economia locale. L'accordo prevede la messa a disposizione gratuita da parte dell'ente camerale, di una serie di strumenti informatici alla Prefettura e alle forze dell'ordine al fine di consentire l'analisi dei dati delle attività e delle aziende operanti su territorio, contenuti nel Registro delle Imprese. In particolare la piattaforma Rex (Regional Explorer), il portale Telemaco e le applicazioni RiVisual, RiBuild e RiMap.

"Legalità e trasparenza sono presupposti indispensabili per la libera concorrenza e lo sviluppo del sistema economico territoriale. Richiedono perciò un presidio attento e condiviso", ha spiegato Ravanelli. "Fare rete è fondamentale soprattutto oggi, nella delicata fase di rilancio e nel momento in cui le risorse del Pnrr e dell'Ue verranno distribuite" ha sottolineato Tancredi. (ANSA).