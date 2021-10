Novara: nominata nuova giunta, solo 3 assessori riconfermati

(ANSA) - NOVARA, 12 OTT - Il sindaco di Novara Alessandro Canelli ha firmato oggi il decreto di nomina degli assessori comunali. Rispetto alla giunta precedente, guidata dallo stesso Canelli, quelli riconfermati sono tre: Marina Chiarelli (Fdi), vicesindaco e assessore al Commercio; Silvana Moscatelli (Lega) al Bilancio; e Luca Piantanida (Lega) alle Politiche sociali.

Le new entry sono Ivan De Grandis (Fdi) allo Sport; Valter Mattiuz (Forza Novara) all'Urbanistica; Rocco Zoccali (Forza Novara) a Lavori pubblici e Legalità; Giulia Negri (Fdi) all'Istruzione; Raffaele Lanzo (Lega) alla Sicurezza; Teresa Armienti (Forza Italia) a Ambiente e Mobilità.

Canelli ha mantenuto per sé le deleghe alla Cultura e al Marketing territoriale.

"Non abbiamo tempo da perdere perché i prossimi anni saranno fondamentali per la crescita della città e del territorio - sottolinea il primo cittadino al termine della prima riunione di giunta - Dobbiamo portare a termine i progetti strategici già iniziati e impostati nel primo mandato e, allo stesso tempo, creare le condizioni per irrobustire questo percorso intercettando il maggior numero di risorse su nuove progettualità che possano rendere la nostra città ancora più attrattiva e sostenibile. Fondamentali saranno quindi i temi legati alla sostenibilità ambientale, al rafforzamento del capitale umano sul territorio, all'innovazione tecnologica e sociale". (ANSA).