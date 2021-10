Collegio Einaudi inaugura nuova Manica, 41 posti studio

(ANSA) - TORINO, 12 OTT - Va avanti il progetto di ristrutturazione edilizia e riqualificazione del Collegio Einaudi a Torino: 41 nuovi posti di studio in camera singola e doppia, due sale studio moderne e spaziose, aree relax, una cucina comune e uno spazio all'aperto per la formazione e il tempo libero degli studenti universitari allievi del Collegio.

Il progetto ha interessato i 1.200 metri quadri della Manica del Collegio Einaudi, in Corso Lione 24 a Torino.

Il cantiere ha preso il via ad agosto 2020 grazie al contributo a fondo perduto del Ministero dell'Università e della Ricerca di oltre un milione e 400 mila euro: i lavori hanno riguardato il recupero delle aree interne, prima adibite a mensa universitaria nel piano rialzato e a locali di servizio e magazzini nei sotterranei, e della parte esterna riservata in passato a parcheggio e al carico e scarico merci.

L'intervento, che ha preso il via nei primi anni 2000 con la riqualificazione del corpo centrale della Sezione Crocetta, si concluderà ad agosto 2022. Con i 41 nuovi posti di studio, tutti già assegnati, il Collegio Einaudi può oggi vantare 836 posti per studenti all'interno delle 5 sedi diffuse sul territorio cittadino. (ANSA).