Auto: partnership Italvolt-Abb per gigafactory di Scarmagno

(ANSA) - TORINO, 12 OTT - Italvolt Spa, la società di Lars Carlstrom che realizzerà a Scarmagno, alle porte di Ivrea, una delle più grandi gigafactory d'Europa per la produzione e lo stoccaggio di batterie a ioni di litio per veicoli elettrici, ha annunciato oggi una partnership con ABB, multinazionale che opera nella robotica, nell'energia e nell'automazione in oltre 100 paesi. L'accordo servirà ad attuare le soluzioni di automazione, elettrificazione e digitalizzazione più adatte per accelerare i processi di produzione. Prevista anche la consulenza sulla robotica e le operazioni automatizzate.

"Italvolt punta a ricercare le eccellenze industriali in ogni area del nostro business, per questo siamo lieti di annunciare questa collaborazione con ABB, uno dei nomi più importanti del settore a livello globale", conferma Lars Carlstrom, CEO e fondatore di Italvolt. La gigafactory sarà situata nell'area ex Olivetti di Scarmagno e il nuovo impianto sarà progettato dalla divisione Pininfarina Architecture. (ANSA).