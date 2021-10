Ibm,10.000 ragazze iscritte a Nerd non è roba per Donne

(ANSA) - TORINO, 11 OTT - Più di 10.000 ragazze sono pronte a diventare le nuove leve tecnologiche del domani: con questo obiettivo si sono iscritte al progetto Nerd - acronimo di 'Non E' Roba per Donne' - a cura di Ibm. L'idea è di Floriana Filomena Ferrara, Social Responsability, Country Manager Ibm Italia e Master Inventor, che ha lanciato questa iniziativa coinvolgendo 25 università di tutto il Paese e istituti superiori, con l'obiettivo di superare divari e retaggi culturali che condizionano e limitano l'accesso delle donne al mondo tech. Il progetto punta a creare occasioni professionalizzanti in ambito tecnologico, affinché siano le stesse ragazze a scegliere il proprio destino e percorso lavorativo, saggiando le proprie competenze e talenti in assenza di condizionamenti e imposizioni sociali.

Ibm è protagonista - con aziende come Google, Finix, Zoom - dell'evento hackher, in scena a Torino il 14 ottobre al Toolbox sostenuto da Bakeca. Sette manager racconteranno i progetti avviati per aiutare le ragazze ad avvicinarsi al mondo tech. Si terrà anche un hackathon in cui 100 ragazze si contenderanno i buono Amazon da mille euro messo in palio da Bakeca.

Il sito per iscriversi alla giornata torinese è www.hackher.it (ANSA).