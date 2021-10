Sanità: Nizza, elisoccorso e nuova sede Croce Verde

(ANSA) - ASTI, 10 OTT - E' stata inaugurata oggi la nuova sede di Nizza Monferrato (Asti) della la Croce Verde. Erano presenti il vice presidente della Regione Fabio Carosso, l'assessore Marco Gabusi, dirigenti Anpas e il sindaco, Simone Nosenzo.

Il complesso si estende su una superficie di 6mila metri quadri, compresa la pista elisoccorso attrezzata per il volo notturno.

La struttura è composta a sua volta da due fabbricati: un grande deposito per il ricovero di 18 automezzi e la palazzina principale. I volontari sono 184.

È stato installato un impianto fotovoltaico da 29 kilowatt ed è realizzata con materiali ecosostenibili e green, nel pieno rispetto dell'ambiente.

Prevista in serata l'inaugurazione della nuova pista per l'elisoccorso. (ANSA).