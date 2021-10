Vaccini: Piemonte, lunedì data d'avvio terza dose over 60

(ANSA) - TORINO, 09 OTT - E' sceso a 630 mila il numero dei piemontesi che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale anti Covid. Lo comunica la Regione che sta definendo proprio in queste ore la scansione dei tempi per avviare immediatamente la somministrazione della terza dose per gli over60 e le persone fragili over18, non appena trascorsi 6 mesi dalla seconda vaccinazione. La data di partenza sarà comunicata lunedì prossimo.

Tra i piemontesi non ancora vaccinati ci sono circa 65.000 persone nella fascia 12-15enni, su un totale di 157.00,; 31.000 16-19enni su 157.000, 67.000 ventenni su 448.000, oltre 92.000 trentenni su quasi 482.000, oltre 109.000 quarantenni su 614.000, oltre 110.000 cinquantenni su 716.000, 79.000 sessantenni su 580.000, 45.000 settantenni su 485.000, 28.000 over80 su 407.000. (ANSA).