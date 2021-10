Università: Torino, 25 milioni per reclutare 240 ricercatori

(ANSA) - TORINO, 09 OTT - L'Università di Torino investe oltre 25 milioni di euro - fondi ministeriali e cofinanziamento dell'Ateneo e dei suoi Dipartimenti - che permetteranno di attivare, prima della fine dell'anno, 67 contratti di ricercatore e 172 borse di dottorato. Tra gennaio e febbraio i ricercatori saranno tutti in servizio. "L'Università potrà così acquisire 240 cervelli, c'è un vitale bisogno di giovani brillanti. Sono 240 progetti focalizzati su sostenibilità e innovazione. Tutti posti collegati anche allo sviluppo del territorio perché ogni ricercatore dovrà svolgere un periodo di almeno sei mesi in imprese non solo manifatturiere, ma anche culturali e del terzo settore", ha spiegato il rettore Stefano Geuna.

I tempi sono rapidissimi: già il 12 ottobre sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando per i 67 ricercatori che resterà aperto 15 giorni, qualche giorno dopo quello per i dottorandi. Potrà partecipare anche chi si laurea in questa sessione. "Occasioni come questa si ripeteranno, sono in arrivo molti risorse tra fondi europei e Pnrr. Sarà necessaria una grande capacità organizzativa. Ho trovato un ateneo che funziona molto bene, metteremo in piedi una task force su bandi e finanziamenti futuri", ha detto il direttore generale Andrea Silvestri. "E' stato un banco di prova per la capacità progettuale di tutti i Dipartimenti che hanno risposto con progetti credibili", sottolinea la prorettrice Giulia Carluccio.

Un grande fermento su più fronti. L'ateneo torinese porterà avanti anche il piano di 200 assunzioni a tempo indeterminato tra il personale tecnico-amministrativo, investirà 10 milioni per rinnovare macchinari e apparecchi per la ricerca ed è stata avviata la progettazione di infrastrutture fisiche per altre decine di milioni. (ANSA).