Salvati due canoisti in difficoltà nel torrente Cannobino

(ANSA) - VERBANIA, 09 OTT - Due canoisti in difficoltà in un torrente sono stati salvati dai soccorritori. E' successo nel comune di Cannobio, nel Verbano. L'allarme è scattato alle 16. I due canoisti, di nazionalità tedesca, si sono trovati in difficoltà in un difficile tratto del torrente Cannobino, dove la corrente era particolarmente intensa. Sono scesi dalle canoe e sono sbarcati sulla riva, in un punto però dove il corso d'acqua presentava una gola profonda. Sono intervenute squadre di soccorso fluviale dei Vigili del fuoco e del Soccorso Alpino.

I due canoisti sono stati recuperati tramite delle funi e poi un elicottero del Vigili del fuoco Nucleo di Caselle li ha tratti a bordo. (ANSA).