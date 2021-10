Expo Dubai:Barolo di Bava tra 'gioielli' italiani per Monaco

(ANSA) - TORINO, 09 OTT - Una Limited Edition di Barolo DOCG cru Scarrone 2011 della storica cantina piemontese Bava era tra i 'gioielli' italiani all'inaugurazione del Mini Pavillon Monaco per Expo 2020 Dubai, sul Quai Albert 1er. L'iniziativa in collaborazione con la rete Exclusive Brands di cui una delegazione ha incontrato il Principe Alberto II presentandogli i prodotti della linea "Limited Edition". Una linea ideata per celebrare il partenariato tra la rete multisettoriale delle aziende dell'alta gamma promosse dall'Unione Industriale di Torino e il Padiglione di Monaco in occasione dell'Esposizione Universale avviata il 1° ottobre negli Emirati Arabi, Insieme a Bava, le aziende che hanno aderito alla creazione della linea speciale, in vendita nel Mini Pavillon nel Principato di Monaco ed esposti (ma non in vendita) nel Bookshop per Pavillon de Monaco a Dubai, sono Allemano, Costadoro, Allure Estetica, Galup, Pepino, Gobino, Lauretana, L'Opificio, Mattioli, Oscalito, Pininfarina, Quercetti, Vanni. Si potranno acquistare sul sito www.monacoworldexpo.com e nei negozi e negli eshop delle aziende, oltre che nei rispettivi mercati di riferimento fino alla fine dell'evento internazionale.

Il Barolo DOCG cru Scarrone 2011 Bava Limited Edition Expo 2020 Dubai è un vino proveniente dalla tenuta di proprietà della famiglia Bava a Castiglione Falletto. Un'annata storica e rara, scelta dalla riserva di famiglia e prodotta in occasione del 110° anniversario di fondazione della cantina che ricorre quest'anno. (ANSA).