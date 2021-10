'Borghi più belli d'Italia', consegnata bandiera a Vho

(ANSA) - TORTONA, 09 OTT - Consegnata al sindaco Federico Chiodi la bandiera dei 'Borghi più Belli d'Italia' alla frazione Vho di Tortona che entra a far parte di questo prestigioso club.

Il belvedere di Tortona' è a 210 metri sul livello del mare. Tra le caratteristiche più interessanti il 'Mare di Vho', espressione che fa riferimento all'ultima parte del fossato del Castello Zenone, che negli anni Trenta del Novecento fu in parte interrato dando vita a uno stagno utilizzato per fare il bucato o abbeverare gli animali. (ANSA).