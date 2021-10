Vaccini: presidio Cub a Alessandria, no alle discriminazioni

(ANSA) - ALESSANDRIA, 08 OTT - Presidio della Confederazione Unitaria di Basa davanti all'Ospedale Civile di Alessandria per protestare contro la sospensione dei sanitari - una cinquantina - non vaccinati. "Perché solo in Italia e non in tutto il resto d'Europa i sanitari sono stati obbligati a fare il vaccino? Questo deve essere spiegato", dicono i manifestanti, secondo cui il rapporto tra sicurezza e libertà non può segnare l'erosione dei diritti di chi lavora perché si tratta di discriminazione.

I rappresentanti della Cub hanno esposto manifesti con citazioni di Thomas Jefferson e Sandro Pertini, oltre al testo dell'articolo 1 della Costituzione. (ANSA).