Università: Butterfly Area, già 167 le imprese coinvolte

(ANSA) - TORINO, 08 OTT - "Stiamo volando alto, mettendo le basi di un polo di caratura europea nel settore della sostenibilità a 360 gradi. Un hub dove impresa e ricerca lavoreranno in sinergia, per valorizzare il territorio e l'offerta di formazione ai nostri giovani, contrastando la migrazione universitaria alla quale alcuni studenti si sentono obbligati". Il rettore dell'Università di Torino, Stefano Geuna, fa così il punto sulla Butterfly Area dell'ateneo, l'hub scientifico e tecnologico in costruzione a Grugliasco.

Tra i maggiori investimenti italiani nel settore universitario di questi anni, il progetto prosegue nei tempi previsti. Già 167 le imprese, organizzazioni e start up che hanno aderito alla call dell'ateneo, in chiusura il 15 ottobre.

"Sarà un campus universitario a tutti gli effetti - spiega Cristina Pranzo, vicerettrice per la ricerca delle Scienze Naturali e Agrarie - ma condiviso con le imprese. Perché una cosa è chiara, anche alle imprese stesse, la società e le imprese cresceranno se daranno priorità allo sviluppo sostenibile e alla formazione di giovani menti".

La Butterfly Area, che ha visto la posa della prima pietra nel luglio scorso, dovrebbe essere ultimata nel 2024 all'interno della nuova Città delle Scienze e dell'Ambiente su un'area di 228.600 mq. Accoglierà 1.000 ricercatori e oltre 10.000 studenti. Ospiterà i Dipartimenti di Chimica, Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, che si affiancheranno a quelli di Scienze Agrarie, Forestali Alimentari e Scienze Veterinarie già presenti. Il nuovo complesso porterà a un raddoppio della popolazione universitaria nel polo di Grugliasco. (ANSA).