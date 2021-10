Sanità: al Mauriziano ritratti di mamme che allattano

(ANSA) - TORINO, 08 OTT - In occasione della Settimana mondiale per l'allattamento al seno, le partorienti e le neo mamme del reparto 5C di Neonatologia e Ostetricia e dell'Ambulatorio di Pediatria dell'ospedale Mauriziano di Torino, hanno ricevuto in dono un disegno che immortala il momento del primo allattamento.

"Grazie alla disponibilità della illustratrice Anna Dellaferrera, che ha effettuato gratuitamente ritratti delle mamme con i loro neonati. Una proposta particolarmente gradita da tutte le signore degenti che, tutte, hanno espresso il consenso alla pubblicazione dei disegni", spiega l'ospedale in una nota.

Il progetto si colloca all'interno del percorso di umanizzazione dei luoghi di cura e del più ampio progetto Aziendale Teatro Sociale e Comunità, promosso dal Gruppo Salutearte. (ANSA).