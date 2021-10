Morto storico Umberto Levra, padre nuovo Museo Risorgimento

(ANSA) - TORINO, 08 OTT - E' morto Umberto Levra, storico di fama e padre del nuovo Museo del Risorgimento, inaugurato nel 2011 per i 150 anni dell'Unita d'Italia. Nato nel 1945, professore onorario dell'Università di Torino, dove ha insegnato per oltre 40 anni Storia del Risorgimento, Umberto Levra è stato uno studioso di fama internazionale e dai vasti interessi: ha coordinato iniziative culturali innovative e di vasta portata, come la mostra La Scienza e la colpa, e ha scritto e coordinato saggi e libri che spaziano dalla storia delle élites intellettuali a quella della società e delle istituzioni, per cui ha conseguito premi in Italia e all'estero. Oltre a essere membro di numerosi comitati e istituzioni scientifiche - tra le quali l'Accademia delle Scienze di Torino e l'Accademia di Scienze Morali e Politiche della Società Nazionale di Scienze Lettere e Arti in Napoli - e presidente del Comitato di Torino dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, è stato componente del Consiglio Direttivo del Museo (dal 1989) e suo presidente (dal 2004 al 2020), e ha diretto il gruppo di lavoro che ha dato al Museo una nuova veste, di maggiore impatto comunicativo e aggiornata rispetto ai più recenti sviluppi della storiografia.

"Apprendiamo con sgomento la notizia della morte del professor Umberto Levra. Il suo nome resterà per sempre legato alla storia del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino che per tanti anni ha guidato come presidente e come membro del Consiglio di Indirizzo. A lui dobbiamo la direzione scientifica del nuovo allestimento del Museo inaugurato nel 2011, in occasione delle celebrazioni per il Centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia, un progetto che ha finalmente reso il nostro Museo un polo culturale di riferimento per la Città di Torino, per l'Italia e per l'Europa", commenta l'avvocato Mauro Caliendo, che da un anno presiede il Museo.

