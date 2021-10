Lapo Elkann si è sposato, nozze segrete con Joana Lemos

(ANSA) - TORINO, 08 OTT - Lapo Elkann si è sposato con Joana Lemos, 48 anni, ex pilota di rally, vincitrice della Parigi-Dakar nel 1997. Alle nozze, che si sono svolte in Portogallo in forma molto riservata, hanno partecipato - secondo quanto si apprende - i fratelli John e Ginevra e gli amici più stretti.

Joana Lemos è vicepresidente della Fondazione Laps, fondata e presieduta da Lapo Elkann: insieme hanno realizzato numerose iniziative benefiche durante il Covid in aiuto di famiglie in difficoltà sia in Italia sia in Portogallo.

Lapo, che proprio ieri ha compiuto 44 anni, e Joana stanno insieme da due anni. Per la donna è il secondo matrimonio: è stata già sposata per 18 anni e dal primo marito ha avuto due figli. (ANSA).