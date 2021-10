Cinema: 'Real-A Ghostbusters Tale' arriva a Torino

(ANSA) - TORINO, 08 OTT - 'Real! - A Ghostbusters Tale", il fanfilm no-profit ispirato a Ghostbusters di Edoardo Stoppacciaro e Cristian Calabretta, sarà proiettato per la prima volta nel Nord Italia il 10 ottobre al Cinema Massimo del Museo del Cinema di Torino e sarà visibile per gli appassionati di "acchiappafantasmi" conquistati dal cult anni '80 nato dal genio di Dan Aykroyd, Harold Ramis e Ivan Reitman.

In attesa di "Gostbusters: Legacy", il nuovo capitolo della saga, diretto dal figlio d'arte Jason Reitman, nelle sale di tutto il mondo dal 18 novembre, e in anteprima europea il 14 ottobre all'apertura della XIX edizione di Alice nella Città alla Festa del Cinema di Roma, a Torino riprende l'avventura di Edoardo Stoppacciaro, doppiatore e scrittore, che insieme ad alcuni amici e professionisti guidati dalla passione maniacale per "Ghostbusters" ha realizzato il sogno di creare un sequel inedito dei primi due capitoli e ambientato tra i vicoli e i luoghi misteriosi della Città Eterna.

La proiezione, a cura di Lagom Italia, sarà preceduta da un incontro con il cast, che oltre ad Edoardo Stoppacciaro, in veste di attore, sceneggiatore e regista, vede tra i protagonisti Marco Fumarola, Fabio Cavalieri, Lidia Perrone e Alessandro Budroni. La regia è cofirmata con Cristian Calabretta, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Stoppacciaro e a Valerio Albasini Di Giorgio. (ANSA).