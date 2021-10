Tumori: Allegra Agnelli, sforzo per Covid, ma garantite cure

(ANSA) - TORINO, 07 OTT - "Nel 2020 siamo stati chiamati a uno sforzo straordinario, siamo scesi in campo per supportare il sistema sanitario nella lotta contro il Covid-19. Abbiamo accolto pazienti oncologici da altre strutture sanitarie, abbiamo realizzato un laboratorio per l'analisi dei tamponi e nel 2021 siamo diventati hub per le vaccinazioni e centro di riferimento per il tracciamento delle varianti del virus. Ma con tutto questo abbiamo garantito le cure e destinato ingenti risorse alla ricerca sul cancro". Così la presidente della Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro, Allegra Agnelli, in occasione della presentazione del bilancio sociale e di sostenibilità 2021.

"Nel giugno di quest'anno - ha sottolineato Allegra Agnelli - la Fondazione ha compiuto 35 anni di attività, un grande traguardo raggiunto solo grazie a chi ci sostiene dal 1986.

Questa storia è il nostro futuro: grazie ai nostri sostenitori stiamo realizzando l'Istituto di Candiolo di domani".

"E' previsto un importante ampliamento - ha ricordato - che include anche nuovi spazi dedicati a informazione, didattica e servizio di foresteria. Il periodo difficile che abbiamo vissuto ha acceso ancora di più i riflettori sull'importanza della ricerca: abbiamo fatto tanto, ma in futuro vogliamo fare ancora di più". (ANSA).