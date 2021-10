Scuola: DiaSorin, 175mila euro per biolaboratori nei licei

(ANSA) - TORINO, 07 OTT - Il liceo Valsalice di Torino ha vinto la quinta edizione di Mad for Science, concorso nazionale promosso da Fondazione DiaSorin che invita i licei scientifici, i classici con percorso di potenziamento di biologia con curvatura biomedica e gli istituti tecnici a elaborare un progetto sperimentale per vincere un biolaboratorio per la propria scuola.

La premiazione oggi all'auditorium Vivaldi in piazza Carlo Alberto a Torino, con le classi collegate in streaming da tutta Italia. Il progetto vincitore è 'La passione per la scienza fila veloce', che ha visto gli studenti del Valsalice analizzare i vantaggi della bioconversione di allevamenti di mosche soldato a partire dagli scarti delle mense. I prodotti delle mosche soldato saranno utilizzati per creare tessuti e filati in un'ottica di economia circolare.

Il Valsalice si è assicurato il primo premio, del valore di 50mila euro, per ampliare il biolaboratorio della scuola e altri 25mila euro per l'acquisto di materiali necessari nei prossimi anni; 38mila euro sono andati al liceo scientifico Marconi di Pesaro, secondo classificato, mentre il liceo Fermi di Bologna ha vinto il premio Ambiente e un finanziamento di 12.500 euro.

Agli altri cinque finalisti vanno diecimila euro ciascuno. Fra i componenti della giuria il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, e Giuseppe Remuzzi, direttore dell'istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri. (ANSA).