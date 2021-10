Poloteca e Polo del '900 en plein air, 2000 alle iniziative

(ANSA) - TORINO, 07 OTT - Oltre 2.000 persone hanno partecipato alle attività sperimentate in Piazzetta Antonicelli dopo la pedonalizzazione. Da giugno a settembre, più di 150 iniziative tra piccoli incontri, giochi, presentazioni di libri hanno animato la piazzetta e il sottoportico del Polo grazie alla 'Poloteca', co-progettata dal Polo del '900 e dalle Biblioteche civiche torinesi. Al programma hanno contribuito circa 50 realtà del quartiere e della città tra scuole, associazioni, commercianti e fondazioni. Altre collaborazioni (con Archivissima, YouTrend, Club Silencio, Politecnico di Torino, Cinemambiente, Festival delle Piccole Storie), invece, hanno arricchito il palinsesto del cortile di Palazzo San Daniele che completa le attività estive del "Polo en plein air" portando a oltre 3.000 le presenze.

Con la 'Poloteca' i cittadini hanno potuto usufruire di nuovi spazi di socialità, studio e intrattenimento, ma anche di nuovi servizi gratuiti, dall''aiutacompiti' per bambini al servizio di consulenza organizzato dall'Ordine dei Notai di Torino. Circa 300 ragazzi invece, hanno utilizzato le postazioni studio all'aperto. Molte le attività legate al libro che hanno coinvolto 500 partecipanti.

Nel fine settimana hanno proposto le loro iniziative anche i commercianti. "Un programma congiunto con le Biblioteche che ha permesso di moltiplicare i vantaggi della cittadinanza e del territorio", ha commentato il direttore del Polo del '900, Alessandro Bollo. "Un'esperienza frutto di una collaborazione strategica che ha prodotto una grande ricchezza di occasioni per tanti cittadini, un'iniezione di fiducia per le comunità del futuro", ha ancora aggiunto Cecilia Cognigni, delle Biblioteche civiche. (ANSA).