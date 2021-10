Nova Coop, torna progetto a sostegno produttori del Piemonte

(ANSA) - TORINO, 07 OTT - Promuovere i prodotti delle imprese piemontesi per sostenere la qualità e l'economia locale: è l'obiettivo del progetto "Prodotti in Piemonte. Il buono del nostro territorio" di Nova Coop. La seconda edizione - dal 7 al 27 ottobre - interesserà tutti i 62 punti vendita della regione.

Il catalogo, che sarà distribuito in 1,2 milioni di copie, raccoglie un migliaio di prodotti di 94 imprese locali, offerti in promozione con uno sconto del 20%: dalle 254 in gastronomia, alle 338 in grocery, dalle 105 in libero servizio alle 115 nel settore forneria.

In occasione della prima edizione del catalogo dei produttori piemontesi Nova Coop ha realizzato vendute promozionali per un valore di circa 3,3 milioni di euro, pari a 116 tonnellate di prodotti e 1,7 milioni di pezzi. "Il catalogo rappresenta al meglio lo spirito con cui la cooperativa vuole presidiare il territorio. Una delle cose da valorizzare e la capacità di fare sinergia con i produttori locali, su temi come l'attenzione all'ambiente, il riciclo, il benessere animale.

Vogliamo contribuire alla ripresa del territorio su cui pesa l'incognita della spinta inflazionistica, evitare che lasci indietro qualcuno", spiega Ernesto Dalle Rive, presidente di Nova Coop. "Non è la classica iniziativa promozionale, ma una prova della relazione forte con i fornitori che vogliamo trasmettere a soci e clienti", spiega Marco Gasperini, direttore commerciale di Nova Coop. "Vogliamo dare un segnale al mercato puntando sui prodotti locali. Nel 2020, anno della pandemia, siamo intervenuti in situazioni di particolare criticità acquistando eccedenza di prodotti a rischio invenduto come la robiola di Roccaverano o con azioni promozionali in favore dei vini piemontesi", ha ricordato Paolo Graziani, direttore acquisti Coop Consorzio Nord Ovest. (ANSA).