Giornate Fai d'Autunno, a Torino aperto l'Arsenale

(ANSA) - TORINO, 07 OTT - Torino e il Piemonte partecipano il 16 e 17 ottobre alla decima edizione delle Giornate Nazionali Fai d'Autunno che consentiranno le visite, a contributo libero, di 600 luoghi inaccessibili o poco conosciuti in 300 città d'Italia.

A Torino, tra l'altro, è prevista una eccezionale apertura al pubblico del Palazzo Arsenale sede del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito, uno dei più imponenti edifici torinesi, unica testimonianza del complesso infrastrutturale del 'Regio Arsenale' di cui costituiva il cuore e la cui costruzione settecentesca, ispirata a planimetrie juvarriane, si è protratta a lungo.

Altro edificio che aprirà le porte a Torino è Il palazzo del Seminario Metropolitano di Torino, oggi sede del Polo Teologico Torinese, il grande complesso barocco con fronte principale prospiciente via XX Settembre che occupa il lato sud-ovest della piazza San Giovanni., il cui disegno di Castellamonte (1622) è stato cancellato dalla seconda guerra mondiale. Costruito a partire dal 1711 per volere del rettore Pietro Costa, è probabile sia stato progettato da Pietro Paolo Cerutti.

A Torino, nel weekend del Fai saranno anche aperte la Chiesa di San Salvario, la Gran Loggia d'Italia di Rito Scozzese (solo per i soci Fai) e il Museo dell'Industria Aeronautica, situato presso lo stabilimento Leonardo Velivoli di Torino Caselle.

