Calcio: Torneo Amici per la Ricerca, sabato le finali

(ANSA) - TORINO, 07 OTT - Sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus l'incasso del Torneo Amici per la Ricerca. Sabato 9 ottobre, dalle 10 alle 12, è in programma la giornata finale sui campi della CBS Scuola Calcio, in corso Sicilia 58, a Torino.

Il torneo, alla seconda edizione e organizzato in collaborazione con la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus, arriva all'ultimo atto dopo un mese di gare che hanno coinvolto otto squadre torinesi per la categoria Piccoli Amici 2015.

Madrina dell'evento sarà la top model, attrice e mamma Eva Herzigova. (ANSA).