Aristopulci al Castello di Pralormo, nobili svuotano cantine

(ANSA) - TORINO, 07 OTT - Domenica 17 ottobre si svolge la terza edizione di Aristopulci, iniziativa dedicata alla vendita di oggetti provenienti da antiche dimore per dare nuova vita a oggetti dimenticati in soffitte, solai e cantine.

Sono stati coinvolti alcuni castellani, proprietari di castelli e dimore, che dalle loro soffitte, cantine, solai e armadi porteranno al Castello di Pralormo oggetti, piccoli mobili, stampe e molto altro, che saranno messi in vendita in occasione del mercatino Aristopulci. In questa atmosfera d'antan, grazie ai coniugi Filippo e Consolata Beraudo di Pralormo, proprietari dell'omonimo Castello, che da più di 20 anni ospita la manifestazione di Messer Tulipano, saranno presenti le volontarie dell'Unicef che proporranno dalle 10 alle 18 le bambole di pezza Pigotte.

In questa occasione, sarà possibile adottare la Pigotta Messer Tulipano realizzata in numero limitato. L'edizione limitata della nota bambola di pezza è stata ideata dagli studenti del primo anno del corso Triennale in Illustrazione di led Torino. Guidati dalla docente di Character Design, FrancescaTabasso, i giovani illustratori hanno ciascuno immaginato la propria versione della Pigotta, dando forma a Messer Tulipano, gentiluomo olandese d'altri tempi, impeccabile, ma sempre disponibile a indossare i panni del giardiniere, appassionato di musica e tenero custode delle creature del bosco. Tra le proposte presentate, le illustrazioni di Nicoletta Peracchi sono state selezionate dalla contessa Consolata di Pralormo per guidare la realizzazione della Pigotta Messer Tulipano, cucita a mano dalla referente Unicef Anna Maria Pansera. Tutto il ricavato delle donazioni sarà destinato a sostegno della campagna CoVax a supporto di un accesso equo e globale ai vaccini anti-Covid per i Paesi poveri del pianeta.

(ANSA).