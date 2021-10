Tumori: al Gradenigo Sorrisi in rosa, festival prevenzione

(ANSA) - TORINO, 06 OTT - Passa anche per l'ospedale torinese Gradenigo, la 5/a edizione di 'Sorrisi in rosa', il festival di Humanitas dedicato alla prevenzione senologica dislocato nelle sedi di Torino, Milano, Bergamo, Castellanza e Catania. Ad inaugurare l'evento è stato oggi in streaming Gerry Scotti per presentare 'Sorrisi in fiore', il libro che racconta la vita oltre il tumore e la forza femminile attraverso cento voci di ex pazienti. L'inaugurazione è ora disponibile sulla pagina Facebook di Humanitas Torino.Tra i tanti testimonial che hanno aderito al progetto anche molte associazioni tra cui le onlus torinesi 'Mettiamoci le Tette' e 'Walce'.

"Stiamo affrontando un altro anno particolare che ci richiede ulteriore impegno per garantire l'adeguato percorso di cura alle nostre pazienti - afferma Lucio Buffoni, responsabile Oncologia di Humanitas Gradenigo -. Il nostro ospedale è parte attiva della Rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, partecipa a nove gruppi di studio della stessa Rete e ha l'obiettivo di potenziare ulteriormente la propria attività in ambito oncologico, a partire dalla prevenzione, uno degli strumenti più forti nella lotta ai tumori". (ANSA).