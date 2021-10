'Torino, città futura' di Zaghi, 15 punti di vista su domani

(ANSA) - TORINO, 06 OTT - Un reportage che racconta la Torino del futuro sulla base di una serie di colloqui con chi vive la città in ambiti diversi: 15 racconti di giovani imprenditrici e imprenditori, mediatori sociali, religiosi, cooperanti, agenti musicali, dirigenti pubblici, grandi della cultura, professionisti, urbanisti, studenti. E' il libro Torino, città futura di Andrea Zaghi, giornalista, realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo. Edito dal Mulino sarà in libreria da domani 7 ottobre e sarà presentato dall'autore con Francesco Profumo al Salone Internazionale del Libro domenica 17 ottobre ore 17,45 presso BookLab, padiglione 2.

Arricchisce il libro una sezione con 11 mappe tematiche espressamente realizzate da Urban Lab, associazione nata per raccontare i processi di trasformazione di Torino e della sua area metropolitana.

"Il libro è una sorta di racconto di una camminata in città alla scoperta di luoghi, prima di tutto sociali e poi fisici, nei quali una Torino diversa dal consueto non solo viene in qualche modo pensata e progettata, ma è già in via di realizzazione", spiega Profumo nella Prefazione. (ANSA).