Paola Minaccioni al Museo del Cinema per una 'Photocall'

(ANSA) - TORINO, 06 OTT - Con la masterclass di Paola Minaccioni, versatile attrice italiana protagonista di diversi film di Ferzan Ozpetek come 'Cuore sacro' e 'Mine vaganti', e di numerose trasmissioni televisive, il Museo Nazionale del Cinema Torino prosegue il suo percorso di accompagnamento alla mostra 'Photocall. Attrici e attori del cinema italino', in corso alla Mole Antonelliana fino al 7 marzo prossimo.

La mostra fotografica, a cura di Domenico De Gaetano e Giulia Carluccio, ripercorre oltre un secolo di cinema italiano attraverso i corpi e i volti delle attrici e degli attori che lo hanno reso famoso in tutto il mondo. In esposizione immagini, apparecchi, riviste e brochure conservati dal Museo o da altri archivi, insieme alle immagini di fotografi contemporanei come Stefano Guindani, Riccardo Ghilardi, Sabina Filice, Philippe Antonello, Stefano Montesi. In tutto oltre 250 riproduzioni fotografiche, 71 stampe originali e più di 150 scatti nelle video gallery.

Paola Minaccion è anche una presenza costante nelle serie e mini-serie televisive. Ha al suo attivo molto teatro con Caterina Guzzanti, Lillo&Greg, Duccio Camerini ed è voce nota di molti programmi di Rai Radio2, tra i quali Il Ruggito del Coniglio, oltre a essere conduttrice di trasmissioni come Ottovolante. (ANSA).