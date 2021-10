Auto: cent'anni di design, Mauto celebra Michelotti

(ANSA) - TORINO, 06 OTT - La grande tradizione torinese di car design dal dopoguerra fino agli anni '70 rivive al Museo dell'Automobile di Torino con la mostra "Michelotti World.

1921-2021 Cento anni di un designer senza confini' dedicata a Giovanni Michelotti, tra i più noti car design al mondo, aperta da oggi al 9 gennaio 2022. A presentare oggi l'allestimento c'erano il figlio Edgardo Michelotti, custode dell'archivio privato composto di 6.000 disegni, tutti digitalizzati, oltre a 12 scatoloni di materiali, tra fotografie, diapositive e altri documenti, il direttore e il presidente del Museo, Mariella Mengozzi e Benedetto Camerana.

In mostra un centinaio di disegni, provenienti dall'archivio di famiglia, ma anche da collezioni private come quella di Hiro Motors in Giappone e della carrozzeria Vignale, per la quale Michelotti lavorò molti anni. Prodotta dalla Vignale è per esempio una delle due auto sistemate nell'atrio del Museo per accogliere il pubblico, la Lancia Flavia convertible del 1963.

L'altra è un prototipo del 1969 per una Triumph TR5 Cabrio 'Ginevra'.

"Michelotti era uno stilista indipendente - ha detto il curatore della mostra, Giosuè Botto Cohen - che operò con successo in tutto il mondo. La sua marital instancabile ha prodotto migliaia di disegni, riconoscibili per il dinamismo delle venture. Disegni che raccontano auto che corrono per le strade, ricche di dettagli che enfatizzano linee eleganti ed essenziali". Michelotti, disegnatore di auto di grandi serie, ma anche di nicchia e prototipi fu anche un anticipatore di idee e soluzioni come racconta la concept car electrica del 1974 in mostra. La mostra prosegue il filone delle grandi mostre del Mauto dedicate ai designer italiani dell'infustria automobilistica mondiale. (ANSA).