Umorismo e satira, 13 libri Il Pennino nel 2021

(ANSA) - TORINO, 05 OTT - Il Covid non frena l'attività della casa editrice torinese Il Pennino, fondata nel 1992 da Dino Aloi, che in quasi trent'anni ha pubblicato 220 libri, la maggior parte dedicata all'umorismo e alla satira. Nel 2021 sono 13 i libri editi, tra i quali spiccano gli omaggi ai torinesi scomparsi Franco Bruna e Giorgio Cavallo, entrambi curati da Aloi, che è anche disegnatore e vignettista.

Al vignettista Giorgio Cavallo, artista di fama internazionale tra i migliori della sua generazione, è dedicata la monografia "L'umorismo arguto di Giorgio Cavallo", opera completa che raccoglie anche quasi tutti gli articoli che gli sono stati dedicati dai giornali italiani a partire dagli anni Cinquanta.

Franco Bruna, famoso per le sue caricature per grandi quotidiani italiani, ma anche pittore e incisore, è proposto con sei titoli che sviscerano la sua maestria grafica. "Il draghetto e altre piccole storie" è una raccolta di tavole senza parole con un personaggio rimasto inedito sino ad ora, mentre in "Omaggio al mondo del fumetto" l'artista esprime con il suo stile il profondo amore per questo genere lanciandosi in interpretazioni dei più conosciuti personaggi. "Gli Apostoli" raccoglie tutte le strip pubblicate negli anni Settanta sul quotidiano Stampa Sera disegnate dall'artista, ma su testi del giornalista e scrittore Piero Soria. "Pianeta fragrante" è un fumetto inedito, anticipatore di generi, disegnato negli anni Settanta. Nel volume "La collezione Franco Bruna" sono raccolti disegni realizzati per lui da 240 grandi maestri del fumetto, da Sergio Toppi a Hugo Pratt, da Milo Manara a Emanuele Luzzati.

Infine "La multiforme di Franco Bruna" raccoglie in trecento pagine un'ampia carrellata di tutta la sua produzione, dalla caricatura alle incisioni, dai quadri alle vignette. (ANSA).