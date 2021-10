Uccide una donna e ne ferisce altre due, arrestato

Accoltella una donna, uccidendola, e ne ferisce altre due. È accaduto nella notte in un bar di Lusena San Giovanni, nel Pinerolese, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo. Il delitto nel bar Primavera, in via I Maggio. Non sono noti, al momento, i motivi del gesto.

È un 34enne di origini marocchine l'uomo fermato nella notte dai carabinieri per avere ucciso a coltellate una donna di 44 anni in un bar di Luserna San Giovanni, nel Pinerolese. L'aggressione in un locale al civico 46 di via I Maggio. I militari dell'Arma sono al lavoro per verificare se i due si conoscessero e se l'uomo l'ha accoltellata dopo alcune avances respinte. Il 34enne ha anche ferito in maniera non grave altre due donne.