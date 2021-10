Uccide ragazza e ne ferisce altre due, arrestato

(ANSA) - TORINO, 05 OTT - Accoltella una ragazza, uccidendola, e ne ferisce altre due. È accaduto nella notte in un bar di Luserna San Giovanni, nel Pinerolese, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo. Il delitto nel bar Primavera, in via I Maggio. Non sono noti, al momento, i motivi del gesto. (ANSA).