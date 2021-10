'Helix', due giorni per celebrare il 'Metodo Cherasco'

(ANSA) - TORINO, 05 OTT - Una manifestazione internazionale di due giorni dedicata alle chiocciole 'metodo Cherasco', un sistema di allevamento che dalla cittadina 'porta del Roero' si è diffuso in 18 Paesi in tutto il mondo. La rassegna 'Helix 2021', che avrà tra gli ospiti, il 16 e 17 ottobre, molti rappresentanti della comunità scientifica, è stata presentata oggi da Simone Sampò, presidente dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura.

"Nell'economia elicoidale basata sulla 'Chiocciola Metodo Cherasco' - ha spiegato - c'è spazio per nuovi agricoltori che abbiano la voglia e il desiderio di diventare imprenditori. Il potenziale di crescita è altissimo considerando che, a fronte di una richiesta in Italia di 4.500 tonnellate annue, i 1150 ettari di impianti attuali in Italia provvedono solo al 20% della domanda interna. L'80% del prodotto arriva dall'estero Romania, Turchia, Indonesia in primis - dove la produzione è però di scarsa qualità perché proviene da filiere lunghe e non soggette ai dovuti controlli sanitari".

L'Istituto Internazionale di Elicicoltura ha stretto accordi per lo sviluppo di una "elicicoltura verde, sostenibile e rispettosa anche in altri paesi, come testimoniano i recenti accordi con il Marocco e la Georgia Ma per il colmare il gap c'è spazio anche in Italia, per più di altri 3400 ettari di impianti. (ANSA).