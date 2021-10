Cinema: Vinicio Capossela musica 'La sposa di Claudio'

(ANSA) - TORINO, 05 OTT - Vinicio Capossela, il 13 ottobre al Cinema Massimo di Torino, suonerà dal vivo le musiche per la colonna sonora del film muto del 1918, prodotto da Giovanni Pastrone, 'La moglie di Claudio', di Gero Zambuto, interpretato dalla diva Pina Menichelli e recentemente restaurato dal Museo del Cinema di Torino tramite il bando per la digitalizzazione del patrimonio culturale indetto dal MIBACT nel 2017.

Si tratta di un film complesso, una sorta di melodramma sui generis, che fonde il thriller con il dramma passionale.

Accanto a Vinicio Capossela, al pianoforte e strumenti meccanici, ci sarà Alessandro 'Asso' Stefana alle chitarre, armonium e campionatore. "Abbiamo pensato di coinvolgere Vinicio Capossela - racconta Domenico De Gaetano, direttore del Museo del Cinema - uno dei musicisti più innovativi del panorama musicale italiano, autore di una ricerca sui suoni e di una riscoperta di strumenti musicali del passato, tutte caratteristiche perfette per musicare un film muto del patrimonio cinematografico nazionale. Un patrimonio da preservare con tutte le forze affinché diventi un bene sempre più condiviso". (ANSA).