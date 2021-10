Memory Matters, Fondazione Sandretto con Biennale Democrazia

(ANSA) - TORINO, 04 OTT - Si chiama Memory Matters il progetto della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e di Biennale Democrazia in collaborazione con Black History Month Florence.

E' una riflessione sulla memoria collettiva nello spazio pubblico attraverso un progetto espositivo diffuso nel Parco del Valentino e un ciclo di incontri ospitato nel programma di Biennale Democrazia 2021.

La storia del Parco del Valentino, i simboli e i monumenti che ancora oggi lo abitano sono oggetto di un'indagine svolta da quattro interventi artistici appositamente commissionati allə artistə Leone Contini, Alessandra Ferrini, Muna Mussie e Adji Dieye in collaborazione con Silvia Rosi. Attraverso differenti prospettive il parco, sede delle esposizioni internazionali e nazionali dal 1884, è analizzato come spazio storico e simbolico che ha prodotto una narrazione identitaria della nazione, in stretta connessione con il passato coloniale italiano.

Memory Matters rientra nel contesto di "Verso", programma progettato e prodotto da Fondazione Sandretto Re Rebaudengo con l'assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Piemonte, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche giovanili.

